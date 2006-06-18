Украинских мужчин нужно позитивно дискриминировать

Украинские социологи и политики предлагают установить гендерное равенство на работе. На каждого госслужащего по женщине. Такую квоту на рабочие места предлагают некоторые украинские социологи и политики. Они убеждены, что гендерное равенство в Украине будет существовать лишь тогда, когда во всех сферах будет работать одинаковое количество женщины и мужчины.

Анастасия Хутько - консультант по маркетингу во влиятельной аудиторской компании. Женщин здесь работает столько же, сколько и мужчин. Современным руководителям предприятий выгодно, чтобы их работники были профессионалами, убеждена госпожа Анастасия. Поэтому гендерной дискриминации в работе просто не может быть.

Анастасия Хутько, консультант по маркетингу:

- Учитывается профессионализм и качество услуг, которые предоставляются нашими профессионалами. Поэтому конкуренции со стороны мужчин, как таковой, я думаю, нет.

Равноправия между женщинами и мужчинами в Украине не существует, - твердят социологи. Почти все руководящие и высокооплачиваемые государственные должности занимают мужчины. А большинство работодателей не нанимают на работу женщин из-за опасений, что потом она пойдет в декрет. Следовательно, бывшим отличницам в школе, как правило, тяжело реализоваться на престижной работе. Во избежание такой несправедливости, в государственных органах власти нужно внедрить гендерную квоту, - убеждены некоторые украинские социологи и политики. Уровнять количество работающих мужчин и женщин предлагают, в частности, так называемой позитивной дискриминацией мужчин.

Ольга Костенко, заместитель министра культуры и туризма:

- В системе ООН, в системе ЕС, в системе Совета Европы всегда в анонсе на ту или иную должность есть параграф, к котором написано: женщина-кандидат на эту должность будет рассматриваться в порядке предпочтения. ...Я думаю, что для нас в Украине необходимо вводить именно такую систему позитивной дискриминации.

Лариса Кобелянска, руководитель Программы равных возможностей ПРООН:

- Ежегодные отчеты ООН о развитии человека свидетельствуют о том, что лишь те страны, которые имеют высокий показатель представительства женщин, имеют высокие показатели экономического развития.

Гендерное равенство - один из признаков правового государства. В большинстве развитых стран женщины на ровне с мужчинами работают во всех сферах, в частности, в бизнесе и органах государственной власти. Украинские же представительницы прекрасного пола нередко находят себе высокооплачиваемую работу лишь за границей.

5 канал