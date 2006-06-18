Россияне держат ”Ющенко” рядом с ”салом” и ”газом”

Русские и украинцы более дистанцированы друг от друга, чем граждане Российской Федерации и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного среди жителей Санкт-Петербурга, которые представила в Ливадии на международной конференции "Россия, Украина, Беларусь 1991-2006. Трансформации общественного сознания: социум и элиты" заведующая лабораторией этнической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Зинаида СИКЕВИЧ.

Как отметила З.СИКЕВИЧ, несмотря на то, что жители Петербурга "довольно специфичны", их ответы не будут сильно отличаться от ответов россиян. Итак, согласно проведенному соцопросу, россияне ассоциируют РФ со следующими понятиями: «Родина», «ПУТИН», «сила», «величие», «пространство», «огромная», «самовар», «тулуп», «Москва», «держава», «водка».

При слове "Украина" наиболее характерные для петербуржцев ассоциации «сало», «Крым», "оранжевая революция", «газ», «горилка», «ЮЩЕНКО», «Киев», «хохлы», «Тимошенко», «национализм». Причем, как отметила З.СИКЕВИЧ, россияне упоминают лидера БЮТ в связи с ее прической "коса ТИМОШЕНКО". При слове "Беларусь" у жителей России возникают такие ассоциации, как: «ЛУКАШЕНКО», «бульба», «митинги», «партизаны», «Вторая Мировая война», «братья», «Беловежская пуща», «зайчики», «трикотаж».

Другие ассоциации связаны со словами "россияне", "украинцы" и "белорусы". Петербуржцы ассоциируют россиян со словами "лень», «доброта», «открытость», «гостеприимство», «дружелюбие», «терпение», «пьянство", украинцев - со словами "хитрость», «жадность», «гостеприимство», «доброта», «наглость», «национализм", белорусов - с «дружелюбием», «добротой», «гостеприимством», «открытостью», «простодушием» и «спокойствием».

Как отметила З.СИКЕВИЧ, подобное исследование уже проводилось в 1994 году, и тогда в ответах горожан при упоминании Украины и украинцев ни разу не называлось слово "национализм". "Все это говорит о расширяющейся этносоциальной дистанции между русскими с одной стороны и украинцами с другой стороны», - резюмировала заведующая лабораторией этнической социологии и психологии. «Что же касается русских и белорусов, дистанция существует, но она явно меньше. Беларусь значительно ближе к России, чем Украина", отметила она.

Как подчеркнула З.СИКЕВИЧ, дистанция в отношении к Украине особенно характерна для молодых россиян, старшее поколение наоборот стремится к более близким связям с Украиной и украинцами. "Тяга к объединению хотя и сохраняется, но отличает в основном старшее поколение. Молодежь считает нормальным, что Украина и Беларусь - суверенные государства", отметила заведующая лабораторией этнической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета.