Социал-демократы одержали победу

На состоявшихся 17 июня в Словакии парламентских выборах наибольшего успеха добились социал-демократы.

Согласно распространенным сегодня результатам социологических опросов, партия "Смер - социал-демократия" получила 27,2% голосов, передает ИТАР-ТАСС.

Крупнейшую правую партию - Словацкую демократическую и христианскую унию - поддержали 19% избирателей. В парламент прошла также Словацкая национальная партия, за кандидатов от которой отдали свои голоса 9,6% участников выборов.

Кроме того, в 150-местный однопалатный высший законодательный орган страны провели своих представителей Движение за демократическую Словакию, которую возглавляет экс-премьер республики Владимир МЕЧЬЯР, а также Партия венгерской коалиции и Христианско- демократическое движение.