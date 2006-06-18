Сборная Украины умеет побеждать

Как передает "Немецкая волна", в субботу на Потсдамском стадионе «Локомотив» состоялась товарищеская встреча между командами Федерации футбола Украины и депутатами и сотрудниками ландтага и правительства немецкой федеральной земли Бранденбург. Это мероприятие состоялось в рамках программы ФФУ во время мирового первенства по футболу. Игра завершилась победой украинцев:

Команду Федерации футбола Украины вывел на поле бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Мунтян: «Главное, что мы здесь имели возможность двигаться, смеяться, расслабиться, хотя, откровенно говоря, мое настроение после той первой игры нашей сборной против Испании, трудно назвать хорошим, ведь все время думаешь, как они там дальше будут играть». Однако во вчерашнем матче Украина уверенно победила хозяев с большим счетом 6:2. Представитель правительства Бранденбурга Михаэль Цаске стал автором одного из голов в ворота команды ФФУ: «Украинская команда была очень сильной в игровом плане, но также великодушной, потому что позволила нам забить два мяча». После матча между командой ФФУ и командой бранденбургского ландтага и правительства прошла дружеская вечеринка.