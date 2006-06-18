”Нашей Укране” пророчат 5% на повторных выборах

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не воспользуется правом роспуска Верховной Рады Украины, если в парламенте не будет создана коалиция.

Об этом В.МАЛИНКОВИЧ заявил в интервью корреспонденту УНИАН, говоря об угрозе роспуска ВР Украины.

По мнению политолога, парламент не будет распущен, поскольку в случае проведения новых выборов в ВР Украины значительная часть электората пропрезидентского блока "Наша Украина" поддержит Блок Юлии Тимошенко. "ЮЩЕНКО парламент распускать не может, потому что его избиратель уйдет к Юлии ТИМОШЕНКО, и он вообще получит на следующих выборах 5%", - резюмировал директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований.

В этой связи В.МАЛИНКОВИЧ выразил надежду, что в ближайшие два-три дня Украина "какую-то коалицию получит". Однако будет ли это "помаранчевая коалиция" или коалиция Партии регионов и "Нашей Украины" директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований утверждать не стал, сославшись на то, что "это гадание на кофейной гуще".