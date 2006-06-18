«Тройка» сегодня снова соберется

Представитель Социалистической партии Украины Иосиф ВИНСКИЙ надеется, что сегодня или завтра коалиционное соглашение демократических сил будет готово к подписанию.

В интервью УНИАН И.ВИНСКИЙ сообщил, что работа над документом продвигается, и практически не осталось несогласованных вопросов.

По его словам, сегодня в 13.00 «тройка» снова соберется, «просмотрит чистый текст». Также, сказал представитель СПУ, сегодня будут закрепляться сферы ответственности участников коалиции за министерствами.