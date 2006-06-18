«Тройка» сегодня снова соберется
11:10, 18 июня 2006Политика
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Винский настроен оптимистически
Представитель Социалистической партии Украины Иосиф ВИНСКИЙ надеется, что сегодня или завтра коалиционное соглашение демократических сил будет готово к подписанию.
В интервью УНИАН И.ВИНСКИЙ сообщил, что работа над документом продвигается, и практически не осталось несогласованных вопросов.
По его словам, сегодня в 13.00 «тройка» снова соберется, «просмотрит чистый текст». Также, сказал представитель СПУ, сегодня будут закрепляться сферы ответственности участников коалиции за министерствами.
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