Португальцы обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ

Победа над Ираном вывела Португалию в 1/8 финала

Сборная Португалии стала очередной командой, которая после двух туров группового турнира чемпионата мира по футболу обеспечила себе выход в 1/8 финала. Португальцы со счетом 2:0 обыграли футболистов Ирана и набрали шесть очков. Это значит, что они займут в группе D как минимум второе место. Иран потерял все шансы на попадание в плей-офф.

В первые 45 минут португальцы не смогли реализовать свое значительное преимущество, хотя моментов для взятия ворот создали достаточно. В начале тайма опасно бил Деку, а в конце два момента было у Криштиану Роналду.

После перерыва европейцы продолжали спокойно атаковать ворота соперника и в конце концов добились своего. На 63-й минуте Деку забил один из наиболее красивых голов на ЧМ-2006, попав в самую девятку ударом издали. За десять минут до финального свистка окончательный счет установил Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Луиша Фигу – 2:0.

Таким образом, после двух туров Португалия набрала шесть очков, Мексика – четыре, Ангола – одно, а Иран после двух поражений зачетных баллов не имеет. В третьем туре группы D играют Португалия – Мексика и Иран – Ангола

Lenta.ru