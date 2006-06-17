Участие Гусева и Воробея в матче против Саудовской Аравии - под вопросом

Участие полузащитника Олега ГУСЕВА и нападающего Андрея ВОРОБЕЯ в матче национальной сборной Украины по футболу против Саудовской Аравии в понедельник, 19 июня, под вопросом из-за травм, полученных во время матча сборной против Испании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Согласно сообщению, О.ГУСЕВ не смог принять участие в пятничной тренировке команды в связи с травмой колена. «Сможет ли он готовиться к матчу с Саудовской Аравией, который запланирован 19 июня в Гамбурге, врачи смогут дать ответ сегодня, во время детального обследования», – отмечается в сообщении.

В то же время, А.ВОРОБЕЮ, выбившему плечо в ходе матча с Испанией, на тренировке в пятницу была назначена только беговая работа.

Кроме того, запасной голкипер сборной Богдан ШУСТ, сломавший руку на одной из тренировок, не сможет дебютировать на Чемпионате мира.

Между тем, сообщает пресс-служба ФФУ, к тренировкам сборной Украины присоединились защитники молодежной команды - Александр ЯЦЕНКО и Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ.

В пресс-службе сообщили, что сегодня сборная Украины проведет последнюю тренировку в Потсдаме перед матчем с Саудовской Аравией. 18 июня утром сборная Украины вылетит в Гамбург, где проведет последнюю предматчевую тренировку. Предполагается, что после ее окончания наставник национальной сборной Олег БЛОХИН ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

”В команде царит рабочая атмосфера, невзирая на невеселое настроение после поражения испанцам, футболисты осознают ответственность перед отечественными болельщиками за следующие результаты, поэтому очень серьезно готовится к матчам с Саудовской Аравией и Тунисом» – отмечается в сообщении ФФУ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на Центральном стадионе в Лейпциге национальная сборная Украины проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал Чемпионата мира. Украина входит в группу Н. Соперниками сборной Украины по группе являются Испания, Саудовская Аравия и Тунис.

В группе Н лидирует сборная Испании, которая по результатам первого тура набрала три очка (4-0). На втором месте Саудовская Аравия (2-2) и Тунис (2-2) – по одному очку. Украина занимает последнее место в группе – 0 очков (0-4).

19 июня сборная Украины проведет вторую игру в группе Н - с Саудовской Аравией. 23 июня сыграет с Тунисом.