Луценко убежден, что генерала Пукача нет в живых

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что генерала милиции Алексея ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе, нет в живых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с львовскими политологами, комментируя обнаружение во время спецоперации правоохранительных органов заграничного паспорта на имя А.ПУКАЧА.

«По моему мнению, генерала ПУКАЧА нет среди живых», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не может этого доказать, однако отметил, что «если отправили на тот свет Юрия Кравченко, то вряд ли оставили живым ПУКАЧА с его паспортами».

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ в конце июня 2005 г. сообщили, что А.ПУКАЧ живой и находится в Израиле. Позже СМИ писали, что СБУ возбудила дело за "слив" заместителем генерального прокурора Виктором ШОКИНЫМ информации о пребывании в Израиле А.ПУКАЧА. 21 марта 2006 г. в интервью еженедельнику Час.ua («Час Украины») бывший председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что А.ПУКАЧ смог спрятаться, поскольку работу СБУ за границей умышленно «засветили» люди из Генпрокуратуры и окружения Президента.

Вчера СБУ сообщила, что во время спецоперации обнаружен заграничный паспорт на имя А.ПУКАЧА. Паспорт был найден у руководителя группировки, которая занималась противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней.