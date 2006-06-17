Тимошенко и Мороз ”сняли категоричность”

Блок «Наша Украина» констатирует определенный прогресс в переговорах в формате «тройки» - с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

Она напомнила, что сегодня представители “Нашей Украины” проводили консультации с Партией регионов и переговоры со СПУ и БЮТ по созданию коалиции.

«Наша Украина» сообщает о том, что сегодня в рамках «тройки» наблюдается определенный прогресс. Он связан с тем, что сегодня наши союзники сняли свою категоричность относительно тех должностей, которые являются компетенцией Президента», - сказала Т.МОКРИДИ.

В то же время, по ее словам, есть определенные разногласия, которые в первую очередь касаются вступления Украины в НАТО, вопроса собственности на землю, законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно местного самоуправления, вопроса создания правительственных комитетов.

«Сегодня-завтра переговоры в рамках «тройки» продолжатся», - заверила Т.МОКРИДИ.

Говоря о консультациях “Нашей Украины” с Партией регионов, она сообщила, что представителям этой политической силы было передано коалиционное соглашение, наработанное «тройкой». Сегодня рабочая группа от Партии регионов предоставила свои предложения к этому проекту. Т.МОКРИДИ подчеркнула, что “Наша Украина” начала консультации с Партией регионов исключительно по тем вопросам, которые раскалывают Украину. А именно – “НАТО, язык и федерализм”. Она отметила, что на встречах с Партией регионов не обсуждаются какие-либо должности.

По словам Т.МОКРИДИ, трудности переговорного процесса по созданию коалиции связаны с несовершенством изменений в Конституцию. «То, что касается формата коалиции, мы надеемся, формат коалиции будет нарисован в ближайшие дни, и мы надеемся на то, что этот формат будет диктоваться не истерикой, а конструктивной работой», - сказала она.

В свою очередь, представитель «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам, что сейчас проходит второй раунд переговоров в формате «тройки». «Ведется работа над документами. Никаких ультиматумов, как я говорил, ни наша сторона, никто не примет», - сказал он.