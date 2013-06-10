Людмилу Янукович наградили орденом (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, вручение выпускникам университета дипломов магистров и бакалавров богословия состоялось в Свято-Владимирском кафедральном соборе,

«Наш Луганский богословский университет – это молодое учебное заведение, которое находится на стадии становления и административно-духовного образования», ˗ отметил в ходе торжеств отец-настоятель Луганского богословского университета Владимир Конончук.

Он поблагодарил Людмилу Янукович за заботу, которой она окружает университет.

«У нас сегодня много проблем, особенно материального плана, которые мы можем решить только вместе. Я хочу сердечно поблагодарить и попросить и в будущем также не оставлять нас вниманием, а мы будем молиться», - отметил отец-настоятель.

Присуствующий на церемонии Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский и Алчевский торжественно вручил первой леди Орден "Святой равноапостольной княгини Ольги", считающийся одной из высших женских наград православной церкви.

Янукович, возглавляющая благотворительный фонд помощи детским домам «От сердца к сердцу», также была награждена грамотой «За заслуги перед Украинской православной церковью».

«Я приезжаю сюда в третий раз и вижу чудные перемены. Когда я приезжала в прошлый раз, весь алтарь был в лесах, а сегодня мы видим красивую роспись и великолепие. Мы знаем – Господь с нами и мы ничего не боимся. Дорогие мои, я сердечно поздравляю всех награжденных. Дай Бог, чтобы выпускники высоко несли, так сказать, честь и знамя своего университета. Дай Бог нам всем мира, добра и благополучия», - сказала Янукович.