Богатырева утверждает, что Регионы - не боксеры

Партия регионов 20 июня в Верховной Раде сообщит о результатах консультаций по созданию коалиции с блоком “Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА после завершения консультаций с представителями блока "Наша Украина".

По ее словам, Партия регионов взяла на себя обязательство 20 июня работать на пленарном заседании парламента и не объявлять перерыв, как это делали три политические силы. «20 числа мы проинформируем общественность, либо о позитиве наших планов, либо о том, что у нас не получилось и по каким причинам, и дальше будем уже принимать свои политические решения», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она подчеркнула, что соглашение о создании коалиции будет подписано лишь тогда, когда будет готово. В настоящее время у сторон нет “тупиковых” вопросов, заметила Р.БОГАТЫРЁВА. По ее словам, если бы Партия регионов считала, что консультации с «Нашей Украиной» являются утопией, они бы не брались за этот консультативный процесс. «Мы же не боксеры. Сначала нужно разогреться, поплевать друг на друга, затем сесть и сказать “давайте поговорим”. Мы наоборот исповедуем принцип «круглого стола», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА. Она выразила удовлетворение тем, что обе политические силы не ставят не первый план свои амбиции, и поэтому, по ее словам, есть точки соприкосновения. Р.БОГАТЫРЁВА также подчеркнула, что пока о должностях и фамилиях речь не идет.

Отвечая на вопрос журналистов, Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что Партия регионов высказывается за широкую коалицию. Она напомнила, что “регионы” разослали свои предложения всем политическим силам. «Сейчас откликнулась «Наша Украина». Если будет отклик со стороны СПУ, БЮТ – мы будем работать», - заметила она.

Также Р.БОГАТЫРЁВА рассказала, что представители “Нашей Украины” Юрий ЕХАНУРОВ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ вернулись на консультации с Партией регионов после переговоров в формате «тройки». Но, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, они не информировали присутствующих о ходе переговоров, а просто приняли участие в обсуждении разногласий, которые существуют между “Нашей Украиной” и Партией регионов.

В свою очередь, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ рассказал журналистам, что «Наша Украина» и ПР провели очень конструктивные дебаты по поводу двух проектов коалиционных соглашений (соглашений “Нашей Украины” и ПР - УНИАН). По его словам, обсуждалось содержание конкретных пунктов соглашения. Н.АЗАРОВ отметил, что больше времени стороны посвятили экономическим вопросам: программе энергосбережения, обсуждению того, какими будут темпы экономического и социального развития.

Н.АРАЗОВ подчеркнул, что этим вопросам было уделено намного больше внимания, чем вопросу членства Украины в НАТО. «О НАТО люди быстро забудут, а вот какими будут минимальные заработные платы, минимальные пенсии, наши темпы роста, я думаю, наши люди не забудут. Поэтому мы на этих вопросах сосредоточили внимание», - сказал он.

Вместе с тем, заметил Н.АЗАРОВ, обсуждался также вопрос вступления в НАТО. Он подчеркнул, что сторонам удалось найти формулу, которая бы соответствовала настроениям, как избирателей Партии регионов, так и избирателей «Нашей Украины», а также интересам Украины.

Представители Партии регионов сообщили, что завтра консультации продолжатся. Р.БОГАТЫРЁВА уточнила, что они состоятся в офисе Партии регионов. Время еще уточняется, но, скорее всего, это будет вторая половина дня.