Янукович предлагает изменить систему местных выборов

Президент Украины Виктор Янукович предлагает передать назначение внеочередных выборов в органы местного самоуправления в компетенцию Центральной избирательной комиссии (сейчас эти выборы назначает Верховная Рада Украины - УНИАН) и ввести двухтуровую систему выборов сельских, поселковых, городских голов.

Об этом говорится в ежегодном послании Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в послании, создание благоприятных условий для развития общественного участия в местном самоуправлении может состояться благодаря реализации таких мер по реформированию нормативно-правовой базы местной демократии.

В частности, необходимо реформирование системы выборов в местные советы. Во-первых, необходимо передать назначение внеочередных выборов в органы местного самоуправления в компетенцию Центральной избирательной комиссии, причем за уклонение от вынесения соответствующего решения должны предусматриваться санкции. В Бюджетном законодательстве должно быть предусмотрено ежегодное финансирование внеочередных выборов. Во-вторых, должно быть обеспечено право самовыдвижения кандидатов во все органы местного самоуправления. В-третьих, необходимо введение двухтуровой системы выборов сельских, поселковых, городских голов, отмечает Президент.

Президент предлагает ввести запрет на инициирование процедур местной демократии по предмету, который не относится к сфере компетенции органов местного самоуправления.

Должна состояться фиксация на уровне законодательства права групп граждан (а не только органов местного самоуправления) на инициирование тех или иных процедур местной демократии (кроме местного референдума). При этом на уровне национального законодательства должен быть определен предел количества инициаторов процедуры в зависимости от количества населения территориальной общины, а в уставах территориальных общин – точное количество в соответствии с установленными законом нормами.

Необходимо разработать типовые положения о проведении общественных слушаний, собраний граждан по месту жительства и о местной инициативе. Эти документы должны стать образцами для разработки соответствующих нормативно-правовых актов органами местного самоуправления. При этом органы местного самоуправления территориальных общин должны быть обязаны законом утверждать такие положения.

Что касается общественных слушаний, то здесь необходима конкретизация временного ограничения их проведения. Так, общественные слушания не могут проводиться в течение одного года по одному и тому же вопросу. Определение субъекта инициирования (не только инициативные группы, но и общественные организации). Установление порядка рассмотрения предложений, срока рассмотрения, способа обнародования ответа.

В отношении собраний граждан Президент предлагает установить порядок избрания делегатов для участия в собраниях. Определение круга должностных лиц местного самоуправления, присутствие которых на собраниях является обязательным. Введение порядка учета последствий собраний в деятельности органов местного самоуправления.

В отношении местной инициативы глава государства предлагает признавать предметом местной инициативы только готовый проект решения (или нормативно-правового акта). Необходимо также введение двуэтапной процедуры рассмотрения местной инициативы: на первом этапе – консультации между инициативной группой и местным советом относительно целесообразности рассмотрения данного вопроса; на втором (в случае недостижения консенсуса относительно инициативы) – сбор подписей граждан и обязательное рассмотрение инициативы местным советом по результатам подписной кампании.