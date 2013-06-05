Верховная Рада отказалась принять к сведению доклад Лутковской
Верховная Рада не поддержала проект постановления “О ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 130 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом постановления предусматривалось взять к сведению представленный Уполномоченным ВР Валерией Лутковской ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защите прав и свобод человека в Украине.
Также предусматривалось рекомендовать правительству и другим органам власти рассмотреть выводы Омбудсмена и принять соответствующие меры относительно улучшения состояния обеспечения прав и свобод человека в Украине.
После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сказал: “Решение не принято. Идем дальше (то есть, продолжается рассмотрение вопросов повестки дня - УНИАН)”.