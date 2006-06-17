Коммунисты сыграют на противоречиях в ”оранжевом” лагере

Пытаясь сыграть на противоречиях в "оранжевом" лагере, коммунисты будут делать все, чтобы КПУ максимально эффективно действовала в нынешнем составе парламента.

Такое мнение высказал в интервью еженедельнику «Киевский телеграф», опубликованном в номере от 16-22 июня 2006 года народный депутат, член Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ.

«Если будет шанс получить должность первого вице-спикера, просто вице-спикера — значит, пойдем на это. Или почему мы должны отказываться от руководства какими-то стратегическими комитетами парламента?», - отметил он.

При этом он отметил, что, по его мнению, кандидатуры представителя Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и СПУ Александра МОРОЗА на пост спикера «наиболее приемлемы в нынешней ситуации». В то же время, по словам депутата, «конкретные "расклады" пока не обсуждались». «Хотя если ПР предложит на должность главы ВР Раису Васильевну (БОГАТЫРЕВУ – УНИАН), то не вижу никаких причин, по которым коммунисты не должны голосовать за нее. Особенно если учитывать, что мы не можем провести своего представителя на этот пост», - отметил А.ГОЛУБ.