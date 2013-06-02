На выборах в Василькове зафиксировали первые нарушения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественной сети ОПОРА.

В пресс-службе подчеркнули, что Законом Украины о местных выборах не предусматривается проведения закрытого утреннего заседания. Однако, как отметили в ОПОРЕ, «наблюдатели так и не получили объяснений такого поступка от председателя УИК Татьяны Ремезенко, и не могут быть убеждены в том, происходило ли утреннее заседание вообще».

Как напомнили в организации, члены УИК в данном случае нарушают ЗУ «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», статья 27 часть 9.