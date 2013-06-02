На выборах в Василькове зафиксировали первые нарушения
11:36, 02 июня 2013Политика
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Наблюдателя от Гражданской сети ОПОРА и наблюдателей от кандидатов на должность городского головы города Васильков Киевской области не допускают на утреннее заседание УИК 321285.
ОПОРА заявляет, что их наблюдателя не допускают на заседание УИК в Василькове
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественной сети ОПОРА.
В пресс-службе подчеркнули, что Законом Украины о местных выборах не предусматривается проведения закрытого утреннего заседания. Однако, как отметили в ОПОРЕ, «наблюдатели так и не получили объяснений такого поступка от председателя УИК Татьяны Ремезенко, и не могут быть убеждены в том, происходило ли утреннее заседание вообще».
Как напомнили в организации, члены УИК в данном случае нарушают ЗУ «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», статья 27 часть 9.
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