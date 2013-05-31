Страны СНГ договорились о взаимном признании вузовских дипломов

В частности, заключены соглашения о сотрудничестве в сфере официальной статистики, в области охраны окружающей среды, профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, а также о взаимном признании документов о высшем и высшем профессиональном образовании, сообщает Газета.ru.

Документы подписывались главами делегаций: премьер-министрами (Украины, Беларуси, России, Казахстана, Армении и Таджикистана), первыми вице-премьерами (Узбекистана, Киргизии, Азербайджана). За Туркмению расписывался заместитель председателя кабинета министров, а за Молдавию – заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции.