Тимошенко хочет поставить своего человека министром внутренних дел

Сегодня блок «Наша Украина» планирует продолжить переговоры в рамках “тройки” и провести консультации с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель информационного управления блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, в субботу запланировано несколько раундов переговоров. В частности, переговоры с Социалистической партией Украины и Блоком Юлии Тимошенко и консультации с Партией регионов.

Т.МОКРИДИ отметила, что сегодня можно констатировать категорические разногласия в рамках “тройки” по вопросам членства Украины в НАТО, в земельном вопросе, относительно реформирования правоохранительных органов, структуры Кабмина, наличия правительственных комитетов, а также по законопроекту №3207-1 (относительно внесения изменений в Конституцию, которые касаются местного самоуправления), против которого категорически выступает БЮТ.

Т.МОКРИДИ также сообщила, что к этому пакету разногласий “тройки” необходимо добавить «определенную истеричность, с которой делятся портфели». Она рассказала, что вчера БЮТ заявил о своем желании поставить своего человека руководителем Министерства внутренних дел. «С такой рвением, с каким союзники претендуют на те или иные должности, включая при том и те, которые относятся к полномочиям Президента, – где гарантия того, что коалиция не развалится при решении вопроса о назначении уборщицы в районной администрации», - сказала Т.МОКРИДИ.

Она подчеркнула, что «Наша Украина» еще раз заявляет, что никаких официальных переговоров с Партией регионов не ведет. «Мы находимся в режиме консультаций. Даже если и начнутся официальные переговоры, то в первую очередь по тем темам, которые раскалывают страну – федерализм, язык, НАТО».