Если бы выборы Президента Украины проходили в мае (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в мае 2013 г.

Социологи отмечают, что респондентам предлагались два списка, отличавшиеся перечнем кандидатов, которые могут принять участие в выборах. В первом списке среди кандидатов была представлена Юлия Тимошенко, во второй список ее фамилия не была включена.

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В первом случае относительно большую долю голосов получает Янукович (23,4% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), второе место – у Юлии Тимошенко (16,3%), Виталий Кличко получает 15,5%, Арсений Яценюк – 8,4%, Олег Тягнибок – 6,7%, Петр Симоненко – 6,6%, Петр Порошенко – 3,4%, Анатолий Гриценко – 1,3%, Сергей Тигипко – 0,6%, Юрий Луценко – 0,5%, Виктор Ющенко – 0,4%, Владимир Литвин – 0,3%, Александр Мороз – 0,2%.

В ситуации, если Тимошенко не сможет принять участия в выборах (второй список), на первом месте также Янукович (23,1%), второе место занимает Кличко (17,9%). Яценюк получает 15,9%, Тягнибок – 7,8%, Симоненко – 6,4%, Порошенко – 4,5%, Гриценко – 1,6%, Луценко – 1,1%, Ющенко – 0,8%, Тигипко – 0,6%, Литвин – 0,3%, Мороз – 0,3%.

Результаты майского опроса сравнивались с результатами предыдущих исследований (по первому списку – с опросом, который проводился Центром Разумкова с 20 по 25 апреля 2013 г., по второму списку – с опросом, который проводился Центром Разумкова с 12 по 16 апреля 2013 г.). В первом случае наблюдаются статистически значимые отличия лишь в уровне электоральной поддержки Гриценко (снижение с 2,9% до 1,3% среди тех, кто намерен принять участие в выборах). Во втором случае – снижение электоральной поддержки Януковича (с 27,1% до 23,1% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), Гриценко (соответственно, 2,8% и 1,6%) и Тигипко (соответственно, 1,6% и 0,6%).

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.