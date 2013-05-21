Одарич думает, что суд по его отставке продлится до следующих выборов мэра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Одарич заявил сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

По его словам, после очередных выборов срок его полномочий как городского головы завершится, а потом уже не будет куда восстанавливаться.

Одарич отмечает, что хотя дело и является абсолютно однозначным, но первое заседание суда было коротким и сразу же было ходатайство о переносе заседания.

Он предполагает, что подобная тактика будет применяться и в дальнейшем: «…оппоненты будут обращаться с разными ходатайствами для переноса заседания, не будут являться, будут болеть, возможно, будет лечиться судья, будут отгуливать отпуска”.

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Одарич сказал, что он еще может допустить, что судья Сосновского райсуда Черкасс примет решение в его пользу, но в апелляционных инстанциях ему трудно представить, что какой-то судья осмелится восстановить его в должности.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского горсовета досрочно прекратили полномочия мэра Черкасс Одарича. ”За” проголосовали 40 депутатов из 42 присутствующих. Решение об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако Одарич считает решение нелегитимным, поскольку для такого решения нужны 2/3 голосов, а в Черкасском горсовете голосуют 60 депутатов и городской голова. Соответственно, две трети - это 41 голос.

17 мая состоялось первое заседание Сосновского райсуда Черкасс, который перенес слушание дела по иску экс-мэра Черкасс Одарича к Черкасскому горсовету на 23 мая.