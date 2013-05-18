В Киеве колонну оппозиции преследует БТР с кроликом и морковкой (фото)

12:46, 18 мая 2013
Политика
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По ходу колонны сторонников оппозиции на улице Михайловской едет бронетранспортер, на боку которого нарисована морковка, а сверху сидит человек, переодетый в кролика.

Представители оппозиции попросили милиционеров отогнать бронетранспортер / Фото: Сергей Лещенко, УП

Как передает корреспондент УНИАН, на транспортном средстве нет никаких номерных знаков.

Также на бронетранспортере несколько пиратских флагов с нарисованными крест-накрест морковками и изображением, у которого на щеках цветочки, а впереди видны два больших передних зуба.

Один из сидящих на бронетранспортере разбрызгивает в людей из детского автомата-брызгалки воду.

Представители оппозиции попросили милиционеров отогнать бронетранспортер.

В данное время он едет в сторону Михайловской церкви.

Колонна сторонников оппозиции в данное время находится посреди улицы Михайловская.

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