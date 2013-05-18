В Киеве колонну оппозиции преследует БТР с кроликом и морковкой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на транспортном средстве нет никаких номерных знаков.

Также на бронетранспортере несколько пиратских флагов с нарисованными крест-накрест морковками и изображением, у которого на щеках цветочки, а впереди видны два больших передних зуба.

Один из сидящих на бронетранспортере разбрызгивает в людей из детского автомата-брызгалки воду.

Представители оппозиции попросили милиционеров отогнать бронетранспортер.

В данное время он едет в сторону Михайловской церкви.

Колонна сторонников оппозиции в данное время находится посреди улицы Михайловская.