В Киеве колонну оппозиции преследует БТР с кроликом и морковкой (фото)
12:46, 18 мая 2013Политика
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По ходу колонны сторонников оппозиции на улице Михайловской едет бронетранспортер, на боку которого нарисована морковка, а сверху сидит человек, переодетый в кролика.
Представители оппозиции попросили милиционеров отогнать бронетранспортер / Фото: Сергей Лещенко, УП
Как передает корреспондент УНИАН, на транспортном средстве нет никаких номерных знаков.
Также на бронетранспортере несколько пиратских флагов с нарисованными крест-накрест морковками и изображением, у которого на щеках цветочки, а впереди видны два больших передних зуба.
Один из сидящих на бронетранспортере разбрызгивает в людей из детского автомата-брызгалки воду.
Представители оппозиции попросили милиционеров отогнать бронетранспортер.
В данное время он едет в сторону Михайловской церкви.
Колонна сторонников оппозиции в данное время находится посреди улицы Михайловская.
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