Посол ЕС надеется, что регионалы разблокируют комитет ВР по евроинтеграции

11:06, 16 мая 2013
Политика
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Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский надеется, что Комитет Верховной Рады Украины по евроинтеграции возобновит свою работу.

Томбинський надеется, что регионалы прекратят игнор Немыри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему” в Киеве.

“Партия регионов, к сожалению, блокирует работу Комитета по вопросам европейской интеграции в Верховной Раде, а это один из ключевых моментов законодательных актов... Было бы хорошо, если бы и оппозиция, и большинство уважали правила и процедуры, и разделяли определенную ответственность”, - сказал Томбинский.

“Комитет по евроинтеграции, надеюсь, возобновит свою работу и сделает то, что должно быть сделано”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, заседания Комитета ВР по вопросам европейской интеграции не происходят из-за отсутствия кворума.

Председатель комитета Григорий Немыря заявил, что игнорирование депутатами от Партии регионов заседаний комитета нуждается в политической оценке. Он отметил, что в состав комитета входят 16 народных депутатов.

В Партии регионов отмечают, что Немыря утратил доверие членов комитета.

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