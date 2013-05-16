Посол ЕС надеется, что регионалы разблокируют комитет ВР по евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему” в Киеве.

“Партия регионов, к сожалению, блокирует работу Комитета по вопросам европейской интеграции в Верховной Раде, а это один из ключевых моментов законодательных актов... Было бы хорошо, если бы и оппозиция, и большинство уважали правила и процедуры, и разделяли определенную ответственность”, - сказал Томбинский.

“Комитет по евроинтеграции, надеюсь, возобновит свою работу и сделает то, что должно быть сделано”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, заседания Комитета ВР по вопросам европейской интеграции не происходят из-за отсутствия кворума.

Председатель комитета Григорий Немыря заявил, что игнорирование депутатами от Партии регионов заседаний комитета нуждается в политической оценке. Он отметил, что в состав комитета входят 16 народных депутатов.

В Партии регионов отмечают, что Немыря утратил доверие членов комитета.