Партия регионов проходит во Львовский горсовет

По состоянию на 11.00 обработаны результаты протоколов из 161 избирательной комиссии Львова - уже известны результаты голосования 207 тыс. 420 избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Львовской городской ТИК Олег ЩЕРБАКОВ.

Согласно этим результатам, проходной барьер во Львовский городской совет преодолевают “Наша Украина”, которая набрала 23,72%, БЮТ – 19,55%, “ПОРА” – 7,85%, ВО “Свобода” – 6,6%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 5,89%, партия “Реформы и порядок” - 3,96%, Партия регионов – 3,12%.

По словам О.ЩЕРБАКОВА, осталось обработать еще 127 протоколов избирательных участков.