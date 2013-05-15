Генпрокурор принял народных депутатов от «Свободы»
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка принял сегодня народных депутатов от Всеукраинского объединения «Свобода».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокураторы.
Во время встречи депутаты сообщили известные им данные об избиении активистов «Свободы» в Киеве, говорится в сообщении.
Генпрокурор, в свою очередь, отметил, что изложенные в жалобах народных депутатов факты будут проверены в рамках проведения досудебного расследования, которое поручено прокуратуре Киева и будет проходить под личным контролем прокурора столицы, проинформировали в ГПУ.
Кроме того, по данным пресс-службы, представителей «Свободы» интересовали и другие вопросы, связанные, в частности, с условиями хранения работ одного из выдающихся украинских скульпторов, а также с проблемным доступом к одной из спортивных баз, расположенной в Тернопольской области.
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По результатам встречи были приняты депутатские запросы от представителей «Свободы», зарегистрированные и переданные в работу, отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщал УНИАН, депутаты-«свободовцы» требовали личной встречи с генпрокурором в связи с «политическими репрессиями против активистов со стороны работников силовых структур».