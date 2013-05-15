Адвокат: После отказа Чехии Шкиль попросит убежища во Франции

Об этом заявила в интервью Радио «Свобода» чешский адвокат Шкиля Марина Махиткова.

Сам Шкиль это событие пока не комментирует.

«Господина Шкиля не выдворили из Чехии. Чехия только остановила рассмотрение его прошения об убежище. Причиной этого было решение, что Чехия не имеет полномочий рассматривать прошения об убежище, потому что этим должна заниматься другая страна Европейского Союза, согласно так называемому Дублинскому предписанию. Это означает, что он приехал в Чехию на основании французской визы, а поэтому, страной, которая должна рассматривать его прошение об убежище, должно быть Франция», - сообщила адвокат.

По ее словам, в понедельник утром Шкиль покинул Чехию.

«Он добровольно уехал во Францию. И там он снова будет подавать эти документы, и теперь Франция будет рассматривать его прошение об убежище», - уточнила Махиткова.

Как сообщал УНИАН, Шкиль, который осенью в прошлом году не был избран в парламент, в январе этого года просил политическое убежище в Чехии. Он заявлял, что дело о массовых беспорядках во время акции «Украина без Кучмы» в 2001 году не было закрыто.

По информации МВД Украины, заявления Шкиля о просьбе предоставить политическое убежище в Чехии в связи с его уголовным преследованием в Украине не имеют никаких оснований и направлены на дезинформацию общественности и международного сообщества.

Как отметили в МВД, Шкиль действительно привлекался к уголовной ответственности по ст. 71 Уголовного кодекса (в редакции 1960 года) - «массовые беспорядки». В связи с этим в марте 2001 года он был арестован. В апреле 2002 года Шкиль был освобожден из-под стражи.

В МВД также подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления составляет 10 лет. Соответственно, этот срок истек еще в марте 2011 года. В связи с этим никаких юридических оснований для уголовного преследования Шкиля не существует.