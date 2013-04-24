СБУ готовится к демилитаризации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Породько сегодня журналистам.

"Сегодня в очень многих странах-членах Европы специальные службы действуют в рамках воинской или смешанной структуры (есть военнослужащие и гражданские лица). На сегодняшний день в СБУ также проходят службу военнослужащие, работают государственные служащие, и люди, которые работают по вольному найму, поэтому мы можем говорить, что существует смешанная система. И мы готовы рассматривать перспективы перехода к гражданской структуре", - сказал В.Породько.

На вопрос о том, готова ли СБУ к демилитаризации, он уточнил, что на сегодняшний день на всех должностях введена двойная тарификация, то есть эти должности могут занимать как военнослужащие, так и гражданские лица.

При этом В.Породько подчеркнул, что такой процесс перехода должен быть постепенным.

"Одновременный переход связан с очень большой бюджетной нагрузкой, увольнением большого количества людей с воинской службы. Если это делать сразу, то это просто нереально даже с финансовой точки зрения. Мы считаем, что это можно сделать постепенно путем переведения в гражданские рамки подразделений, которые не занимаются контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью", - сказал он, не уточнив, как долго может затянуться во времени процесс демилитаризации СБУ.