На «Антифашистский марш» в Сумах пришло около тысячи школьников

Как передает корреспондент УНИАН, в основном это были школьники, учащиеся колледжей и профессионально-технических училищ, студенты вузов и кадеты Кадетского корпуса. К месту проведения мероприятия их сопровождали учителя и кураторы групп. Перед каждой группой был установлен флаг учебного заведения или табличка с его названием. Всем участникам централизованно раздавали шарики и стикеры с перечеркнутой свастикой.

Мероприятие прошло в формате митинга, на котором несколько человек читали стихи и исполняли советские песни времен войны. В завершение митинга его участники зажгли лампадки в память о воинах Великой Отечественной войны, а также выпустили в небо белых голубей мира.

Как сообщили УНИАН в местной ячейке организации Черный Комитет, на «Антифашистский марш», организованный Партией регионов, работников бюджетных учреждений и школьников привели «в принудительном порядке».

«Провокаторы из Партии регионов с целью подорвать искренность антифашистских чувств сумчан в принудительном порядке привели на мероприятие работников бюджетных учреждений и школьников. Невзирая на это, активисты Черного Комитета и Молодого Народного Руха решили поддержать такую чрезвычайно актуальную для украинского общества акцию», – говорится в сообщении.

В частности, активисты распространяли среди участников мероприятия листовку «5 признаков фашизма» и подчеркивали, что в современной Украине существует угроза фашистской диктатуры Партии регионов. На самой листовке среди пяти фотографий был изображен Президент Украины Виктор Янукович на фоне флага Партии регионов и с подписью «культ личности лидера», а также Юлия Тимошенко за решеткой.

Как сообщает Черный Комитет, «во время акции возник инцидент, когда некто в штатском пытался задержать активистов и отобрать у них листовки. Но работники правоохранительных органов, безотлагательно прибывшие на место события, убедились, что листовки соответствуют теме мероприятия и подтвердили законность действий активистов».

В мероприятии также приняли участие члены Сумской ячейки ВО «Свобода», которые стояли с плакатами «Фашисты мешают пАкращенню!».

В то же время, сайт областной организации ПР подтверждает привлечение для участия в акции школьников. Он сообщил: «Прежде всего, мероприятие ориентировано на молодежь, ведь для подрастающего поколения особенно важно знать, какую угрозу для человечества несет фашизм. Поэтому антифашистский митинг стал своеобразным интерактивным уроком патриотизма. Возле Вечного огня собрались старшеклассники, студенты, кадеты, представители общественных организаций».

Во время митинга некоторые молодые люди открыто сознавались журналистам, что их обязали прийти на мероприятие.

Сегодня же народный депутат Украины Олег Медуница прокомментировал антифашистский митинг на своей странице в Фейсбук: «Учащимися ПТУ и студентами вузов занималось областное управление образования. Чиновники, вместо того чтобы исполнять свои должностные обязанности, занимались организацией марша. Когда-то власть Партии регионов в этой стране все-таки окончится. Лично буду добиваться увольнения с должностей всех причастных к привлечению детей и юношества к «антифашистскому» маршу, а фактически к пиар-акции Партии регионов».