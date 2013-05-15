Янукович не задержался в парламенте надолго

Президент Украины Виктор Янукович после церемонии принятия присяги судьями Конституционного суда Александром Тупицким и Александром Литвиновым покинул Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, также из парламента отбыли премьер-министр Украины Николай Азаров и первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава государства принял участие в церемонии принятия присяги судьями КС в Верховной Раде.

Согласно ст.17 Закона о КС и ч.1 ст.217 Регламента ВР судьи Конституционного суда принимают присягу на заседании Верховной Рады, которое проводится при участии Президента Украины, а также премьер-министра Украины, председателя Верховного суда Украины или лиц, исполняющих их полномочия.

Тупицкий был назначен на должность судьи КС Указом Президента от 14 мая 2013 года.

Литвинов избран судьей КС на XI съезде судей Украины 22 февраля 2013 года.