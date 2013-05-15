Возле Рады к приезду Януковича усиливают охрану

Как передает корреспондент УНИАН, усиление охраны объяснили тем, что в парламент прибудет Президент Украины Виктор Янукович, который примет участие в церемонии принесения присяги вновь назначенным судьями Конституционного суда.

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Также возле здания парламента, напротив главного входа, припарковалось большое количество иномарок.

Кроме того, сегодня, в частности, произошел инцидент с участием охраны народного депутата Украины от Партии регионов Евгения Геллера и охраны парламента Украины. Охрана парламента не хотела пропускать автомобиль Геллера, мотивируя это тем, что его нет в списке среди тех, кто может заезжать на территорию парламента.

Как сообщает УНИАН, ранее автомобили не парковались возле парламента, а могли только заехать возле входа со стороны улицы Грушевского, чтобы забрать народных депутатов.