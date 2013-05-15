Эксперты говорят, что еще один донецкий в КС фактически нивелирует его независимость

После назначения Александра Тупицкого судьей КС, большинство в данном органе составили судьи с опытом работы в следственных органах, преимущественно в прокуратуре, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Вчера глава государства подписал указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, который не имеет опыта в сфере конституционного права.

Карьера Тупицкого начиналась в Донецке следователем прокуратуры, затем — судебным распорядителем, судьей и председателем Куйбышевского районного суда. В октябре 2010 года начался карьерный взлет Тупицкого: после полутора месяцев работы в Донецком апелляционном хозяйственном суде (АХС) оказалось достаточно, чтобы в декабре 2010 года он возглавил Львовский АХС, а в начале 2012 года — Днепропетровский АХС, откуда его и перевели на работу в КС.

Назначение Тупицкого стало определенной вехой в истории КСУ — впервые сформировалось большинство (10 из 18 судей) с опытом работы в органах следствия и дознания. Лишь четверо судей пришли в КС из научных кругов, где занимались конституционным правом.

"Это абсолютно не соответствует европейским стандартам. Мы все дальше отходим от общепринятого порядка комплектования КС,— заявил судья КС в отставке Николай Козюбра.— В европейском конституционном праве существует общее правило: судьи судов общей юрисдикции не готовы к работе в КС. И даже в тех странах, где в КС отводится квота для судейского корпуса, их там меньшинство".

"Деятельность КС, по сути, научно-исследовательская, а не судопроизводство. Там должны работать преимущественно ученые, а не судьи",— поддержал его эксперт Центра им. Разумкова Николай Мельник.

Лишь 15% специалистов в Украине считают, что КС функционирует на тех основах, которые предполагаются Конституцией. "Вы сами видите — назначен очередной "донецкий", что тут говорить",— отметил господин Козюбра.