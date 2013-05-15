Янукович сегодня придет в Верховную Раду

Президент Украины прибудет в парламент.

Президент Украины Виктор Янукович сегодня прибудет в парламент. Как сообщает пресс-служба Президента, Янукович примет участие в церемонии принесения присяги новоизбранными судьями Конституционного Суда Украины в стенах Верховной Рады Украины. Как сообщал УНИАН, вчера Президент назначил Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. 22 февраля съезд судей Украины назначил Александра Литвинова судьей Конституционного Суда Украины.

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