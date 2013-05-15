Депутаты Львовского облсовета инициируют переезд в Киев

"18 мая в Киеве оппозиционные силы объявили всенародную мобилизацию для того, чтобы выдвинуть свои требования нынешнему режиму в Украине. В таких условиях наш национал-демократический областной совет, все сознательные политики и общественные деятели Львовщины непременно в этот день должны быть там и поддержать пять основных требований оппозиционной акции "Вставай, Украина!”. А это отставка Януковича и досрочные президентские выборы, назначение выборов киевского городского головы и Киевсовета, европейская интеграция Украины, прекращение политических репрессий, освобождение Юлии Тимошенко и других политзаключенных, отмена пенсионной, образовательной и медицинской "реформы", - заявил Корнат.

Он также добавил, что “фракция Народного Руха Украины в Львовском областном совете вышла с инициативой поддержать эти требования и сделать это решением нашей внеочередной сессии, которая 18 мая должна была бы состояться в Киеве. Мы инициировали созыв такой сессии на Софийской площади".

В комментарии УНИАН председатель фракции ВО “Свобода” Андрей Холявка отметил, что “депутаты Львовского областного совета от оппозиционных сил будут присутствовать 18 мая в Киеве и будут принимать участие в акции "Вставай, Украина!". Однако он отметил, что в настоящее время вопрос о проведении выездной внеочередной сессии в Киеве окончательно не соглашен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, заседание сессии Львовского областного совета запланировано на 16 мая.

Как сообщал УНИАН, на 18 мая в Киеве запланирована акция оппозиции “Вставай, Украина!”.