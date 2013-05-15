В Черном лесу построят мемориал украинцам, расстрелянным нацистами

Как передает корреспондент УНИАН, на месте, где фашисты расстреливали жителей области, состоялся митинг и закладка освященной капсулы под будущий Мемориальный комплекс, который построят за средства областной организации Партии регионов.

Как сообщил журналистам председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, Мемориальный комплекс построят возле часовни Примирения святых Павла и Петра, которая расположена между мемориальными комплексами погибшим от рук нацистов полякам и евреям. Здесь было расстреляно более 800 человек польской интеллигенции и 1440 евреев.

Он также сообщил, что здесь построят Большой крест памяти, а на плитах напишут имена установленных погибших и одна плита будет безымянной.

По словам Вышиванюка, облгосадминистрация поддержала инициативу Партии регионов построить Мемориальный комплекс, который будет как память и предостережение, чтобы эти события никогда не повторились в истории человечества.

В мероприятии приняли участие более 500 человек - делегаций из всех районов и городов области. Участники митинга держали в руках транспаранты: «Прикарпатье против фашизма и тоталитаризма!», «Гордимся Великой Победой над фашизмом и тоталитаризмом!», «В Европу – без фашистов!», «Фашизм в Украине не пройдет!», «Защитим Ивано-Франковск от фашистов» и другие.