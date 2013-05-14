Окунская заявила, что выложила в сеть «почту Власенко»

Об этом сама Окунская написала на своей странице в Facebook, передает Главред.

По ее словам, почта Власенко, зарегистрированная на gmail.com, якобы содержит 10 105 писем, написанных и полученных в период с сентября 2009 года по январь 2013 года.

По словам Окунской, выложенные нею письма и скриншоты почты, которые имеются в ее распоряжении, подтверждают, что Власенко запустил "долгоиграющий "проект", направленный на уничтожение ее репутации с применением технологий и участием специалистов в области черного пиара. Также женщина заявила, что были проплачены статьи и комментарии для черного пиара против нее.

Напомним, Генпрокуратура сообщила, что уголовное производство, открытое против Сергея Власенко по заявлению его экс-жены Натальи Окунской, закрыто. В 2011 году Окунская подала иск к Власенко об уплате алиментов – 25% от всех видов его заработка на содержание дочки Полины, начиная с дня подачи иска и до совершеннолетия ребенка.

Окунская заявила, что намерена обжаловать это решение Генпрокуратуры.