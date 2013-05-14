Кандидата от «Батькивщины» не регистрируют в мэры Ялты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской республиканской партийной организации ВО «Батькивщина».

«Я подал все необходимые документы в срок, но первый раз 6 мая мне было отказано из-за того, что я, по мнению избирательной комиссии, неправильно написал автобиографию», - отметил Формус.

«После отказа я исправил так, как требовали в избиркоме. Мне сообщали источники, что меня не зарегистрируют и повторно, поскольку практически все члены комиссии – «регионалы». На выборы мэра Ялты, которые состоятся 2 июня, сверху, из Совета министров Крыма, дана команда не допускать кандидата от «Батькивщины», так как у кандидата от Партии регионов Сергея Илаша - очень слабые позиции в городе и нет поддержки», - добавил кандидат от «Батькивщины».

Формус отметил, что 8 и 9 мая заседания избирательной комиссии проводились, однако вопрос о рассмотрении документов о регистрации кандидата от «Батькивщины» в повестку дня даже не вносился.

10 мая избирательная комиссия повторно отказала в регистрации кандидату от «Батькивщины» Формусу в мэры Ялты. В частности, в решении комиссии от 10 мая говорится, что "в части регистрации кандидата на должность Ялтинского городского головы Формуса Ю.В. комиссия к согласию не пришла".