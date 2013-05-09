"Свобода" объяснила неудачу попытки запретить советскую символику

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Маркиян Лопачак „уже было собрано более 50 подписей депутатов для созыва 8 мая внеочередной сессии”, однако созыв внеочередной сессии находится исключительно в компетенции городского головы.

„Имеем такого мэра! Стало уже хорошей традицией, когда во Львове происходят резонансные события важного значения, то городской голова Львова убегает в отпуск, либо едет в командировку!” – заявил Лопачак.

Он также подчеркнул, что Всеукраинское объединение "Свобода" выражает возмущение решением Львовского окружного административного суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры города о приостановлении действия постановлений Львовского городского совета "О запрещении использования оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова" и "Об объявлении 8 мая в городе Львове Днем скорби и почтения памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны".

„Фактически, властный режим пытается средствами принуждения сделать возможным проведение во Львове провокационных действ под сопровождение тоталитарной человеконенавистнической символики. Оперативность, с которой "сработали" представители прокуратуры и Львовского окружного административного суда, подтверждает факт применения "телефонного правосудия", когда решения суда принимают не именем Закона, а по прямому указанию с Банковой”, - заявил председатель фракции.

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Он также подчеркнул, что "Свобода" будет принимать все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, „чтобы не допустить проведения сталинско-гитлеровского шабаша во Львове”.

"Заявления политиканов-украинофобов о праздновании 9 мая и развертывании тоталитарных флагов – символов сталинского и гитлеровского террора – мы расцениваем как провокацию", – отметил председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете.

Как сообщила сегодня пресс-служба Львовского городского совета, „городской голова Львова Андрей Садовый до 10 мая будет находиться в отпуске. Отпуск он проводит вместе с семьей на Закарпатье”.

В пресс-службе Львовской мэрии также уточнили, что отпуск Садовый взял с 7 мая.

В прошлом году городской голова Львова также был в отпуске 9 мая.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский горсовет принял решение «Об объявлении 8 мая в г. Львове Днем скорби и почтения памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова». Также 26 апреля аналогичное решение о порядке отмечания 8 и 9 мая принято Львовским областным советом.

Прокуратура города Львова выяснила, что данные постановления горсовета противоречат законодательству и 3 мая внесла 2 иска в суд с требованием отменить части постановлений Львовского городского совета.

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действие двух упомянутых постановлений Львовского горсовета от 25 апреля к рассмотрению их по существу 29 мая.

Депутаты Львовского городского совета от ВО "Свобода" инициировали созыв на 8 мая внеочередной сессии, чтобы повторно запретить советскую символику в городе.