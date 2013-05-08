«Свобода» заявляет, что не допустит «сталинско-гитлеровского шабаша» во Львове

Всеукраинское объединение «Свобода» выражает возмущение решением Львовского окружного административного суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры города об остановке действия постановлений Львовского городского совета от 25 апреля «Об объявлении 8 мая в городе Львове Днем скорби и почтения памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».

Как заявил председатель фракции «Свобода» во Львовском городском совете Маркиян Лопачак, «фактически властный режим пытается средствами принуждения сделать возможным проведение во Львове провокативных действ под сопровождение тоталитарной человеконенавистнической символики».

По словам депутата, оперативность, с которой «сработали» представители прокуратуры и Львовского окружного административного суда, подтверждает факт применения «телефонного правосудия», когда решения суда принимают не именем закона, а по прямому указанию с Банковой.

«Даты 8 и 9 мая юридически закреплены в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, как Дни памяти о погибших в кровопролитных боях мировой войны. Кроме этого, есть резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая требует международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. Продолжая международную и общеевропейскую практику проведения поминальных мероприятий в память о жертвах Второй мировой войны, Львовский горсовет утвердил соответствующие постановления. Однако властный режим руками своих сателлитов коммунистов пытается повторить провокативный сценарий 2011 года. В частности, прокуратура и суды своими действиями фактически легитимизуют использование советской и нацистской тоталитарной символики», – отметил Лопачак.

Он также подчеркнул, что «Свобода» примет все возможные меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, чтобы «не допустить проведения сталинско-гитлеровского шабаша во Львове».

«Заявления политиканов-украинофобов о праздновании 9 мая и развертывании тоталитарных флагов – символов сталинского и гитлеровского террора – мы расцениваем как провокацию. Обращаемся к львовянам с просьбой продемонстрировать свою позицию и провести этот день в молитве за украинцев, павших во Второй мировой войне, и жертв тоталитарных режимов», – подчеркнул Лопачак.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский горсовет принял решение «Об объявлении 8 мая во Львове Днем скорби и почтения памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова».

Прокуратура обратилась в суд с иском об отмене ряда положений этих решений, поскольку считает, что Львовский горсовет вышел за рамки предоставленных ему полномочий, а некоторые пункты этих решений противоречат Закону Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действие двух постановлений Львовского горсовета относительно проведения мероприятий 8 и 9 мая.