Арбузов предлагает воспитывать молодежь на героических примерах прошлого

Вместе с министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко и представителями общественных организаций он возложил цветы к памятнику-захоронению Народному мемориалу возле часовни святого Архангела Михаила в районе Конча-Заспы. Именно в этом месте перезахоронены останки 719 воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны.

В память о погибших состоялся молебен, после которого представители ВОО «Закончим войну» провели экскурсию по территории Народного мемориала. Они рассказали о героических страницах в истории Великой Отечественной войны и о сражениях, которые велись на территории Украины, сообщает for-ua.com.

Между тем первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов выразил убеждение, что сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы память о Великой Отечественной войне не угасала. И одна из ключевых задач в этой сфере - воспитывать молодежь на героических примерах прошлого.

«68 лет отделяют нас от дня Великой Победы, но память о ней живет в наших сердцах. Мы должны знать свою историю. Ведь в нашей стране, пожалуй, нет семьи, которая бы не потеряла своих близких во время Великой Отечественной войны. И когда современному человеку трудно, ему нужно вспомнить свое прошлое, прошлое своих предков, чтобы появились силы», - отметил Сергей Арбузов.