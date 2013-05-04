В Мариуполе 10 тысяч метров побережья завалили мусором

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в части соблюдения действующего законодательства при осуществлении государственного контроля Азовской морской экологической инспекцией.

Было установлено, что инспекция длительное время не реагировала на то, что неизвестные лица в Жовтневом районе Мариуполя самовольно заняли и засорили отходами земельный участок водного фонда на побережье общей площадью 9,45 тыс. кв. м.

В результате их неправомерной деятельности сумма ущерба, причиненного государству, составила более 50 млн грн.

Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 1 ст. 239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Проводится расследование. Прокуратура Мариуполя осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

Также прокуратурой внесено представление в Морскую экологическую инспекцию, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.