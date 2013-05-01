Милиция рассказывает, как «мгновенно» задержала на Крещатике троих людей

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

При этом в милиции сообщают о попытке спровоцировать конфликт во время акции. «Около 11 часов несколько молодых людей пытались помешать участникам шествия по Крещатику и совершить противоправные действия», - говорится в сообщении и отмечается, что «работники милиции, которые задействованы на охрану общественного порядка, отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений».

«Задержаны три человека. Сейчас они доставлены в Шевченковское райуправление милиции Киева для выяснения обстоятельств происшествия и составления процессуальных документов для их привлечения к ответственности», - сообщили в УСО МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве милиция задержала четырех активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников Компартии. Среди задержанных - лидер КУПРа Сергей Мельниченко. Он и трое его товарищей швырнули в плакаты, которые несли в голове колонны, краску.