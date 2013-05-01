Внефракционные депутаты могут объединиться в группу

Такое мнение он выразил в интервью «Главкому».

По словам И.Еремеева, новые депутатские группы сформируются ближе к осени.

«Перед новым годом будет точка, когда тектонические движения в парламенте закончатся», - считает он.

На вопрос, видит ли он потенциал для создания новой депутатской группы в составе внефракционных парламентариев, И.Еремеев заметил, что количество людей для того, чтобы создать группу, есть. «Но нет необходимого магнетизма. Сегодня среди этих трех десятков депутатов есть разные центры тяжести, и они не всегда единодушные», - сказал он.

По его мнению, внефракционные депутаты еще не готовы сформировать группу.

«Но первые очертания такого формирования есть. Но сейчас нельзя сказать, что эта группа объединит всех внефракционных депутатов. Там слишком много центров тяжести», - сказал И.Еремеев.

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Отвечая на вопрос, можете ли он возглавить новую депутатскую группу, И.Еремеев заметил, что готов рассматривать такое предложение.

«Если будет создана такая группа, и ко мне придут с предложением, чтобы я возглавил такую группу, я его рассмотрю. Соглашусь ли – не знаю. Почему я шесть лет не был народным депутатом – это было мое сознательное решение. Я не убежден, что я готов заниматься такой активной формой политики», - сказал он.