В Харькове милиция взяла памятники под охрану

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, памятники взяты под милицейскую охрану для того, чтобы не допустить их осквернения. Инициатором такой меры выступил Харьковский городской совет.

«Работники харьковской городской милиции оперативно отреагировали на пожелание мэрии. Отныне возле всех памятников и монументов, которые символизируют победу советского народа над фашистскими захватчиками, организована круглосуточная охрана, которая осуществляется силами работников милиции общественной безопасности», - сообщили в ОСО.

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В милиции отметили, что расположение памятных объектов также учитывается во время составления пеших и автомобильных милицейских патрулей.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Харькове неизвестные снесли памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, который в 1992 году был установлен в Молодежном парке.

Представители ВО «Свобода» выразили убеждение в том, что к сносу памятника воинам УПА в Харькове причастна городская и областная власти и что «это произошло под прикрытием милиции».

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В субботу, 27 апреля, после пикета общественных активистов, которые требовали восстановить снесенный памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, горсовет обратился к органам внутренних дел с просьбой взять под охрану все памятники в честь победы в Великой Отечественной войне, "чтобы не дать радикальным шовинистам надругаться над ними и этим никому не нужным скандалом привлечь внимание к своей политической силе".