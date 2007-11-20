Нардепам уже раздали портфели (фото)

Накануне дня открытия первого пленарного заседания нового парламента народным депутатам раздали портфели. Черные. Из кожзаменителя...

За средства налогоплательщиков народным избранникам создали все условия для труда. В портфелях, розданных депутатам, есть и ручка, и блокнотики, и ежедневники, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

В комплект также входят: по экземпляру Конституции Украины и Закона "О статусе народного депутата Украины", экземпляр регламента Верховной Рады, справочник телефонов аппарта Рады, список депутатов VI созыва и копии предвыборных программ блоков, прошедших в парламент.

В портфеле также есть положение о помощнике-консультанте и закон о парламентских комитетах.

Такой же комплект получили депутаты перед первой сессией