Ющенко предложит Плюща на пост спикера?

Вчера членов политсовета блока "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) поставили в известность о том, что 22 ноября у будущих депутатов фракции НУНС состоится встреча с президентом. По информации издания Коммерсантъ-Украина, на этой встрече Виктор Ющенко намерен предложить кандидатуру Ивана Плюща на пост председателя Верховной рады. "Единственным кандидатом является Иван Плющ, поскольку его кандидатуру поддерживает президент", – утверждает источник Коммерсанта.

Собеседники издания в руководстве СП считают, что в четверг Вячеслав Кириленко согласится с предложением президента и откажется от претензий на пост спикера. "Уверен, что сегодня Кириленко уже понял, что ему не суждено стать спикером, и смирился с этим", - заявил один из источников. Официально господин Кириленко и его ближайшие соратники пока не комментируют такую возможность, однако в беседах off records подтверждают отказ лидера НСНУ от спикерских амбиций. "Фактическим лидером партии и блока является президент. Поэтому его предложение по кандидатуре спикера будет принято без возражений", – заявил на условиях анонимности один из представителей руководства НСНУ.

Впрочем, замена кандидата на пост спикера может вызвать протесты депутатов из других партий, входящих в блок НУНС. "У нас есть только один кандидат – Кириленко. О его замене не может быть и речи. Я за него голосовал, большинство членов фракции за него голосовало и даже Плющ за него голосовал", – заявил вчера лидер Народного руха Борис Тарасюк.

Против кандидатуры господина Плюща возражают и в БЮТ. Так, кандидат в депутаты Николай Томенко вчера заявил, что считает Ивана Плюща сторонником "ревизии заявлений, подписанных документов и предвыборных обещаний", целью которой – создание коалиции с Партией регионов, чего сам секретарь СНБО и не скрывает. Впрочем, в НУНС отмечают, что БЮТ не имеет влияния на определение кандидатуры спикера. "Согласно коалиционному соглашению, БЮТ обязан принять любое наше решение", – заявил лидер партии "Пора" Вячеслав Каськив.