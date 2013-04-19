Тимошенко: В показаниях Кириченко нет ни слова правды

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.Тимошенко перед началом судебного заседания объявила дочь Ю.Тимошенко Евгения.

«Лжесвидетельство – это тяжелый груз, который взял на себя Петр Кириченко. Я заявляю, что ни слова правды в его показаниях нет», - подчеркивается в заявлении Ю.Тимошенко.

По убеждению Ю.Тимошенко, П.Кириченко заставили дать ложные показания против нее.

«Я его прощаю, потому что не каждый может противостоять давлению авторитарной машины. Его заставили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку его онкобольную жену Изабеллу Кириченко», - заявила Ю.Тимошенко, отметив, что 5 сентября 2011 года жена П.Кириченко была незаконно арестована, а уже 18 ноября 2011 года П.Кириченко дал лжепоказания. «После этого его жену отпустили к нему в США», - отметила экс-премьер.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что И.Кириченко 23 марта 2012 года публично подтвердила, что ее муж дал показания под давлением ее незаконного содержания в тюрьме.

В частности, как отмечает экс-премьер, тогда И.Кириченко газете Kyiv Post заявила: "С первых минут моего задержания следователи в прокуратуре стали спрашивать меня о моем муже, так как он знает Лазаренко и Тимошенко. Они говорили, что он должен ответить на 400 или 600 вопросов".

"Прокуроры сказали, что мой муж не дурак и он приедет, чтобы освободить меня", - процитировала Ю.Тимошенко слова жены П.Кириченко.

«По словам женщины, один из прокуроров дошел до того, что требовал в суде продлить срок ее задержания, ссылаясь на связи мужа с Лазаренко», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По ее убеждению, «это является прямым доказательством фальсификации показаний Петра Кириченко под давлением Генеральной прокуратуры Украины».

При этом Ю.Тимошенко в очередной раз заявила, что не имеет никакого отношения к трагической гибели Е.Щербаня. «Это дело против меня сфабриковано Януковичем, чтобы устранить меня с президентских выборов 2015 года», - заявила экс-премьер.

Как сообщалось, сегодня в 16.00 в здании апелляционного суда в Киеве должен начаться допрос свидетеля по делу об убийстве Евгения Щербаня П.Кириченко. Допрос будет проходить в режиме видеоконференции, поскольку П.Кириченко проживает в США.