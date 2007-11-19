ЦИК поставила точку

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины от блока "Наша Украина – Народная Самооборона" Юрия ГРЫМЧАКА вместо Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Поскольку в 20-дневный срок с момента оглашения результатов голосования В.СТЕЛЬМАХ не подал заявления и других документов, необходимых для регистрации его народным депутатом, сегодня члены ЦИК признали отказавшимся от депутатского мандата.

В соответствии с законом, ЦИК признала избранным народным депутатом Ю.ГРЫМЧАКА, который является членом партии «Вперед, Украина!» и был внесен в списки НУ - НС под номером 73. Другим своим решением члены ЦИК зарегистрировали Ю.ГРЫМЧАКА народным депутатом, после чего ему было вручено соответствующее удостоверение.

Подытоживая сегодняшнее заседание ЦИК, председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что по состоянию на сегодняшний день зарегистрированы все 450 народных депутатов и, таким образом, ЦИК практически завершила свое участие в избирательном процессе.