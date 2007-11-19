Для Червоненко приготовили свинью

Запорожский облсовет намерен рассмотреть вопрос о недоверии председателю областной государственной администрации Евгению Червоненко на своей сессии 29 ноября.

Об этом говорится в распоряжении первого заместителя главы облсовета Александра Клепакова о созыве 17-й сессии, передает Украинская правда со ссылкой на Обком.

Согласно распоряжению, вопрос о недоверии внесен пунктом 60 из 62, запланированных на сессию.

Также будет рассмотрен отчет облгосадминистрации о готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-бытовой сферы области к работе в осенне-зимний период.

Как сообщалось, в сентябре Червоненко просил Генпрокуратуру проверить законность инициативы Запорожского облсовета о приостановке разработки полигона шлаковых отходов в районе балки Средняя (село Богатырево, Вольнянский район).

В июле Запорожский облсовет просил Министерство охраны окружающей природной среды, Генеральную прокуратуру и управление Министерства внутренних дел в Запорожской области приостановить разработку на шлакоотвалах балки Средняя в связи с тем, из-за ведения хозяйственной деятельности здесь установлены факты создания условий для возникновения новой критической техногенно-экологической ситуации.

Полигон шлаковых отходов балка Средняя, на котором добывается металлический скрап, является местом захоронения отходов "Запорожстали", "Днепроспецстали", Запорожского завода ферросплавов и "Запорожкокса".