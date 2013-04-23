Милиция заявляет, что контролирует ситуацию на ТВі, но иска от руководства нет





Милиция выясняет все обстоятельства конфликта

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, комментируя заявление отстраненной от руководства гендиректора ТВі Наталии Катеринчук, которая заявила журналистам, что обратилась в милицию с иском о захвате канала неизвестными людьми.Вместе с тем в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве отметили, что сегодня в 12.09 в дежурную часть столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от одного из сотрудников телеканала, что в административное здание по улице Гайдара, 50 ворвалось около 30 неизвестных мужчин, которые закрылись изнутри и не впускают журналистов на работу.

По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и руководство Голосеевского райуправления столичной милиции.

На месте происшествия правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта и обеспечивают охрану общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, генеральный директор ТВі Н.Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал. «Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не изменял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - цитирует пресс-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сегодня же с электронного почтового ящика пресс-службы телеканала ТВі поступило сообщение, что телеканал возглавил Артем Шевченко, а новым инвестором стал Александр Альтман. В сообщении сказано: «Новым генеральным директором телеканала ТВі стал Артем Шевченко. Он сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. Новым инвестором канала стал известен американский бизнесмен Александр Альтман».