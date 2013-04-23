Источник: Часть коллектива ТВi настроена не работать с «рейдерами»

Об этом УНИАН сообщил источник в трудовом коллективе канала.

По словам собеседника агентства, в здание телеканала ТВi прибыли народные депутаты Виктор Чумак, Оксана Продан и Валерий Карпунцов и пытались прорваться, однако их никто не пропускал. “Люди, которые оккупировали (телеканал - УНИАН) - крепкие парни, типичные мордовороты и бандиты по виду”, - отметил он.

Как отметил собеседник УНИАН, начальник департамента безопасности ТВі сообщил о переменах на телеканале. По словам источника, этим человеком были «выкрадены документы».

Как подчеркнул представитель коллектива, часть его коллег категорически настроена не работать с «рейдерами», а другая часть еще раздумывает.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, генеральный директор ТВі Наталия Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал.

«Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не изменял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - цитирует пресс-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сегодня с электронного почтового ящика пресс-службы телеканала ТВі поступило сообщение, что телеканал возглавил Артем Шевченко, а новым инвестором стал Александр Альтман. В сообщении сказано: «Новым генеральным директором телеканала ТВі стал Артем Шевченко. Он сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. Новым инвестором канала стал известный американский бизнесмен Александр Альтман».