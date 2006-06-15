Часть социалистов войдет в коалицию при участии Регионов?

Первый секретарь Политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что часть народных депутатов – членов фракции СПУ могут войти в парламентскую коалицию при участии Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, заявив, что сам лично и «не менее 17 депутатов от СПУ не поставят свою подпись под коалицией с Партией регионов».

В то же время И.ВИНСКИЙ выразил надежду, что преувеличивает.

По его словам, завтра на заседании Политсовета СПУ будет приниматься решение о позиции СПУ относительно коалиции.

Как сказал И.ВИНСКИЙ, он «на 99% убежден, что решение будет таким, что если не будет создана коалиция между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ, то социалисты перейдут в оппозицию».

По его словам, в Соцпартии есть люди, у которых «появились определенные мотивации к принятию другой позиции». Он отметил, что его позиция совпадает с позицией лидера СПУ Александра МОРОЗА.

По убеждению И.ВИНСКОГО, не может быть никакой коалиции между СПУ и Партией регионов.